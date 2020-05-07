سجلت إسبانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 213 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 26070 . وأعلنت وزارة الصحة الاسبانية أن العدد الإجمالي للحالات المصابة وصل إلى 221447 حالة، في حين تماثلت 128511 حالة للشفاء. قد يهمك أيضا: دراسة تكشف مخاطر "المبالغة" في استخدام معقمات الأيدي لمنع تفشي "كورونا" "كورونا" يواصل الانتشار حول العالم وتعداد المتوفين يتجاوز حاجز الـ200 ألف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا تسجل 213 وفاة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.