بلجيكا تسجل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات 51420 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان لها، أنها سجلت 80 حالة وفاة جديدة، فيما غادر 244 شخصًا المستشفيات البلجيكية بعد تعافيهم.
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