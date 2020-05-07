سجّلت الإمارات 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليصل عدد الإصابات إلى 16,240 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن الإصابات المسجلة من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مضيفةً أنها سجَلت ثمان حالات وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 165 حالة.
وأعلنت عن شفاء 213 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 3,572.
قد يهمك ايضا:
ماليزيا ترفع اليوم جزئيا القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا
تسجيل 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إندونيسيا
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسجل 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.