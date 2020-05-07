الإمارات تسجل 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة

سجّلت الإمارات 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليصل عدد الإصابات إلى 16,240 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن الإصابات المسجلة من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مضيفةً أنها سجَلت ثمان حالات وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 165 حالة.

وأعلنت عن شفاء 213 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 3,572.

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