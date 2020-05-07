ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في السنغال إلى 1434 حالة

سجّلت وزارة الصحة السنغالية 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تم الكشف عن الحالات الجديدة إثر إجراء 1182 فحصًا مخبريًا، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 1434 حالة منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في الثاني من شهر مارس الماضي.

وأضاف البيان أن الوزارة سجّلت حالة وفاة واحدة ليصل مجموع المتوفين بسبب هذا الفيروس إلى 12 شخصًا، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 503 حالات.

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