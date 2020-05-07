المغرب تسجل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت المغرب اليوم 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5505، في حين أنها لم تسجل أي حالة وفاةليستقر عدد المتوفين عند 183 شخصًا.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2124 بعد تعافي 107 شخصًا، فيما اُستبعدت 49604 حالة بعد الكشف المخبري.

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