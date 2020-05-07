سجّلت إندونيسيا 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد المصابين إلى 12776. وذكرت وزارة الصحة الإندونيسية أنها سجّلت 35 وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 930، مشيرةً إلى أنه حتى اليوم خضع 96717 شخصًا للفحص، بينما تماثل 2381 شخصًا للشفاء. وقد يهمك أيضًا: Advertisements علماء يكتشفون جسم مضاد يقضي على فيروس "كورونا" في دقائق الأطفال يدفعون الثمن أثناء بقائهم في منازلهم بسبب تفشّي فيروس "كورونا"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا تسجل 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.