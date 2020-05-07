هل الميكروويف الحل الأمثل لتعقيم النقود من كورونا؟

الخميس 7 مايو 2020

هل الميكروويف هو الحل الأمثل لتعقيم النقود من كورونا؟ الإجابة لا.



فقد أظهرت لقطات فيديو لأحد العاملين في مصرف أميركي مجموعة من أوراق النقود من فئة الدولار شبه متفحمة بعد أن حاول أحد العملاء تعقيم تلك النقود مع انتشار المخاوف بشأن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال موظف البنك إنه فوجئ بأحد الأشخاص يطلب منه استبدال مجموعة من الأوراق المالية المتفحمة وعند سؤاله عن سبب احتراق النقود قال إنه وضعها بالميكروويف بغية تطهيرها من أي جراثيم أو فيروسات وعلى وجه التحديد فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأضاف الموظف أن الأوراق المالية المحترقة تنوعت فئاتها ما بين 1 دولار و5 دولارا و20 دولارا.

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وتأتي الواقعة بالتزامن مع إصدار مركز الأمراض المعدية بالولايات المتحدة إرشادات تتعلق بتعقيم النقود مع الاعتقاد بأنها قد تتسبب في انتشار الوباء القاتل على نطاق واسع في وقت تحولت به الولايات المتحدة لتصبح أكبر بؤرة لتفشي المرض بالعالم والأكثر أيضا في عدد الوفيات، بحسب ما نقله موقع "العربية نت".

وقال المركز: "إذا كنت مضطرا لاستخدام النقود يتعين عليك تعقيم يديك جيدا بعد استخدمها والأفضل من كل ذلك استخدام سبل الدفع غير التلامسي".

ولم تكن تلك الحالة الوحيدة، إذ أظهرت صور أخرى لمصرفي أحد البنوك الأميركية على الإنترنت مجموعة من الأوراق المالية المتفحمة أيضا داخل أحد المظاريف الخاصة بعمليات الإيداع التابعة لأحد العملاء.

وفي وقت سابق من العام الجاري، لجأت امرأة صينية مع تفشي الوباء إلى نفس الحيلة وقامت بتدمير نحو 450 دولارا أميركيا من خلال وضعها في الميكروويف بغية تطهيرها أيضا، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية.