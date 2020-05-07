انخفاض معدل المواليد في روسيا هذا العام بنسبة 6.1% مقارنة بـ2019

سجلت روسيا ولادة أكثر من 338 ألف طفل في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 ، وهو أقل بنسبة 6.1٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 ، وفقًا لتقارير مركز الإحصاء "روسستات"، ويرجع انخفاض الولادات ، وفقا لرئيس مختبر الطرق الكمية لدراسة التطور الإقليمي لـ REU إيلينا إيغوروفا، إلى حقيقة أن مواليد نهاية القرن الماضي (التسعينيات) قد نما - عدد قليل منهم ، ومن بينهم النساء.

أوضحت إيغوروفا قائلة: "هناك عدد قليل من النساء اللواتي ولدن في أواخر التسعينات ، وهن الآن الأمهات الحديثات المفترض وجودهم"، موضحة أنه في نهاية العام ، هناك احتمال لزيادة معدل المواليد بسبب إدخال نظام العمل عن بعد في العديد من مناطق روسيا من منتصف مارس والعزلة الذاتية من أبريل فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا.

"قد تكون هناك مثل هذه الفرصة - أولئك الذين فكروا بالفعل في ولادة طفل ويجلسون الآن في المنزل بسبب فقدان الوظيفة قد يفكرون في الفوائد التي تضمنها الدولة في حالة ولادة طفل ، بالإضافة إلى أولئك الذين يخشون فقدان وظائفهم وقالت ييغوروفا: "من المفيد أيضا تنفيذ مميزات قانون الأمومة حتى لا تخسرها - بالتأكيد لن يتم فصل العمال إضافة لثلاث سنوات أخرى من مدفوعات الأمومة".

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