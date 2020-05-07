إنفوجراف.. 6 اختلافات بين الحساسية ونزلة البرد

تتشارك نزلة البرد والحساسية في الأعراض ذاتها رغم أن الأولى عدوى فيروسية والثانية رد فعل مناعي، لكن يمكن التفريق بينهما من خلال مجموعة أمور.

ووفقا لموقع "أوبرا دوت كوم"، فإن نزلة البرد تحدث نتيجة فيروسات البرد الموجودة طوال العام خاصة خلال فصلي الخريف والشتاء، لكن الحساسية موسمية تسببها حبوب اللقاح الموجودة لإثارة ردود فعل في الجسم، خاصة في الربيع والصيف.

الإنفوجراف التالي يوضح الفرق بين نزلة البرد والحساسية..



