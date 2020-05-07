أطعمة معلبة تجنبي تناولها.. سامة وضارة بصحتك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتزايد بالفعل الطلب على نوعية الأطعمة المعلبة بشكل كبير، فهي تتميز بطول مدة صلاحيتها وكذلك جدواها من الناحية العملية في الأوقات التي يحدث بها نقص موسمي أو في حالات الطوارئ، ويميل البعض إلى تخزين نوعيات منها تحسبا لأي شيء.

وبالطبع لم يمنع ذلك الناس من الاستفسار "هل الطعام المعلب صحي؟"، من منطلق أن واحدة من أبرز المخاوف المتعلقة بتلك الأطعمة هي طريقة معالجتها، خاصة وأنها تنطوي على طهي الطعام عند درجة حرارة مرتفعة، ما يفقده عناصر مغذية.

ونستعرض فيما يلي قائمة أطعمة معلبة ينصح بتجنب تناولها لكونها ضارة بالصحة:

علب الفول المقلي التقليدي

ثبت أن هذا النوع من الفول المعلب يحتوي على كميات كبيرة من الدهون المتحولة التي يمكن أن تتسبب في انسداد الشرايين، كما أنه يحتوي على دهون مشبعة، ولهذا يوصي الباحثون بألا تزيد الكمية التي يتم تناولها عن 13 غراما في اليوم، كما أن العلبة منه تحتوي على 440 ملغم من الصوديوم.

علب شرائح الخوخ

فبينما تحتوي الفواكه المجمدة على عناصر غذائية مماثلة لتلك التي توجد في الفواكه الطازجة، فإن الوضع يختلف تماما بالنسبة للفواكه المعلبة، التي تحتوي عادة على كثير من السكريات، وغالبا ما تنقع في شراب غير صحي.

علب سباغتي مع كرات اللحم

والتي تمتلئ بكافة أنواع العناصر الغذائية التي ينبغي تجنبها، فهي منقوعة في نسخة معلبة وغير شهية من الصلصة، التي تحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز بالإضافة للكثير من السكر المضاف، فضلا عن احتوائهما على أكثر من 700 ملغم صوديوم، نسبة عالية من الدهون المشبعة والمتحولة، وتضاف لهما مكونات منها قمح، لاكتوز، فول صويا ومنتجات حيوانية.

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علب تونة سمك الباكور أبيض اللون

وذلك لأنها تحتوي على مستويات مرتفعة من الزئبق مقارنة بباقي أنواع السمك الأخرى، ورغم أن هذا العنصر يوجد بكميات ضئيلة، لكنه قد يكون ضارا إذا تم تناول هذا النوع من التونة بكميات كبيرة، لذا يجب توخي الحذر.

علب الفول المدمس

فرغم ما تتميز به من قيمة غذائية عالية، تساعد على تعزيز المناعة والطاقة، لكن المشكلة أنها تحتوي على قدر كبير من السكر، وتحتوي كذلك على 570 ملغم من الصوديوم لكل نصف كوب.

علب الجبن الكريمي

والتي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم (790 غراما)، وهي نسبة مرتفعة، لكن لا تحتوي على قدر كبير من السكر أو الكربوهيدرات، كما لا تحتوي على نكهة جبن حقيقية، فضلا عن أنها تحتوي على ألوان صناعية يفضل تجنبها.

علب فطائر الجبنة والصلصة الحمراء

والتي تبين أنها تحتوي على 1840 ملغم من الصوديوم، التي توصفه بكونها كمية زائدة، كما تحتوي الوجبة من تلك الفطائر على 420 سعرا حراريا، وهو مقدار كبير بالفعل، بالنظر لكمية الطعام التي يتم تناولها.