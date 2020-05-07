نصائح وخلطات للتخلص من الرؤوس السوداء

تعاني النساء من مشكلة الرؤوس السوداء التي تُعكّر إطلالة المرأة الجمالية، وتُظهرها بوجهٍ متعب وغير صحي، لذا يبحثن عن حلول طبيعية لتنظيف المسامات وتضييقها وتعديل زيوت البشرة.

نقدّم لكِ في ما يلي مجموعة نصائح لتجنّب ظهور الرؤوس السوداء في البشرة بالإضافة إلى خلطات طبيعية بعناصر غذائية تحتاجها للبشرة.



نصائح لتجنب ظهور الرؤوس السوداء:

- شرب كمية كبيرة من المياه بشكلٍ يومي، وتحديداً في فترة الصباح، وبين كل وجبة.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس القوية لساعات طويلة.

- استعمال كريم واقٍ، يرطب البشرة، ويحمي الجلد من الظروف الخارجيّة.

- تنظيف البشرة بشكلٍ مستمر، باستخدام غسول، وماء.

- تجفيف البشرة باستخدام منشفة نظيفة.

- استخدمي مرطب للبشرة يوميًا يتناسب مع نوع بشرتك بعد غسيلها؛ فترطيب البشرة بشكل كافٍ سيساعد على منع ظهور الرؤوس السوداء، فإن كانت بشرتك دهنية استخدمي منتجات خالية من الزيوت، وإذا كانت بشرتك جافة جربي المنتجات التي تحتوي على الجليسرين أو الكريم.

- لا تستخدمي الصابون العادي على وجهك لأن مكوناته قد تسد المسام.

- استخدمي الماء الفاتر لأن الماء شديد السخونة قد يلهب بشرتك ويجرّدها من زيوتها الطبيعية.



- تجنبي الإفراط في غسل البشرة لأن غسل البشرة أكثر مما ينبغي أو بقوة قد يهيّج البشرة، ويجرّدها من زيوتها الطبيعية، ويؤدي إلى اختراقها من الأوساخ وما شابهها.

- أزيلي الماكياج قبل النوم. فترك الماكياج على بشرتك يمكن أن يسد المسام.

- نظّفي أدوات وضع المكياج أو الإسفنجات الخاصة بكِ كل شهر واغسليها بالماء والصابون لإزالة أي بكتريا يمكن أن تسد المسام.

- استحمي بعد ممارسة الرياضة أو أي أنشطة مجهِدة لأن العرق يمكن أن يؤدي إلى زيادة البكتريا والزيوت على بشرتك مما قد يسبب الرؤوس السوداء.

- قومي بتقشير بشرتك بانتظام. ما يُساعد على إزالة الجلد الميت والبكتريا وبالتالي منع ظهور الرؤوس السوداء.

- احرصي على عدم فقء الرؤوس السوداء بأصابعك لأن ذلك يتسبب في ظهور المزيد من الرؤوس السوداء.

- احرصي على نظامٍ غذائي صحي ومتوازن ما يؤثر إيجابًا على بشرتك، وتجنّبي الأطعمة غير الصحية والوجبات السريعة، واستبدليها بأطعمة تحتوي على الكثير من فيتامين أ والبيتا كاروتين مثل الفواكه والخضار خاصة التوت والجزر ما يساعد من تجديد خلايا البشرة بطريقة صحية كما تساعد الأطعمة التي تحتوي على الأحماض الدهنية الضرورية مثل الجوز أو زيت الزيتون خلايا بشرتك على الحفاظ على ترطيبها.

وصفات طبيعية للقضاء على الرؤوس السوداء:

وصفة الألوفيرا

المكونات:

جل الألوفيرا الطازج.



الطريقة:

يُستخرج الجل الطازج من ورقة الألوفيرا ويوضع على الوجه. يترك لمدة 10 دقائق، ثم يُغسل الوجه بالماء الفاتر. تُكرّر هذه الطريقة كل يومٍ للحصول على بشرةٍ نقيّةٍ وناعمة.

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وصفة الكركم والنعناع

المكونات:

ملعقة طعام من مسحوق الكركم.

ملعقتان كبيرتان من عصير النعناع الطازج.

الطريقة:

اخلطي الكركم مع عصير النعناع لتشكيل عجينة. ضعي العجينة على المناطق المصابة، واتركيها حتى تجف لمدة 10-15 دقيقة. اشطفي الوجه بالماء الفاتر، ورطبيه بمرطب مناسب. كرّري هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع.

خلطة قناع بياض البيض

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المكونات:

بيضة واحدة

ورق محارم



الطريقة:

اغسلي الوجه واتركيه حتى يجفّ، ثمّ ضعي طبقة رقيقة من بياض البيض عليه. ضعي ورق المحارم فوق طبقة بياض البيض مع الضغط عليها بلطف، واتركيها حتى تجفّ تماماً، يمكنكِ تطبيق طبقة ثانية عند الحاجة.

أزيلي الورق عن الوجه عند الإحساس في الشدّ، ثمّ اغسليه بلطف لإزالة البقايا، وجفيفيه جيداً.

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