شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المنتجة لدواء ريميدسيفير تطلب شركاء لمساعدتها فى تسريع إنتاج الدواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت شركة جلعاد الأمريكية " Gilead Sciences Inc إنها تخطط للعمل مع شركاء دوليين لزيادة إنتاج عقار ريفديسيفير التجريبي التجريبي ضد الفيروس التاجى كورونا المستجد.

يأتى ذلك بعد حصول الشركة على ترخيص استخدام الطوارئ للأدية من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، وعقار يعطى Remdesivir ، الذي تم تطويره في الأصل كدواء للإيبولا ، لمرضى COVID-19 في المستشفى عبر الوريد والذى أثبت تحسن العديد من المرضى.



ريمدسيفير

وقالت الشركة وفقا لتقرير موقع " الديلى ميل"، إنها لا تزال تتوقع الحصول على أكثر من مليون دورة علاجية مصممة بحلول شهر ديسمبر، مع خطط لتكون قادرة على إنتاج عدة ملايين من دورات العلاج في عام 2021".

لكن المسؤولين يضيفون أنهم يجرون محادثات مع "العديد" من صانعي الأدوية "عبر" أوروبا وآسيا، بما في ذلك الهند وباكستان ، للمساعدة في إتاحة برنامج إعادة التصميم في جميع أنحاء العالم.

وقالت شركة جلعاد في بيان "إنتاج الدواء يتطلب مواد أولية معينة مع وقت إنتاجه الطويل وقدرات تصنيع متخصصة بقدرة عالمية محدودة، وأضافت " أي خلل في سلسلة التوريد يؤثر على هذه المواد الخام النادرة ومدخلات التصنيع الأخرى، والتى يمكن أن تقلل من كمية منتج إعادة التصنيع ويزيد من الوقت المستغرق للقيام بذلك."

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كما قالت الشركة، إنها تجري مفاوضات مع شركات ، بموجب تراخيص طوعية ، لإنتاج ريميديفسير حتى عام 2022 على الأقل ، ومع مجموعة براءات اختراع الأدوية لترخيص الدواء في البلدان النامية.

بالإضافة إلى ذلك ، تجري الشركة "مناقشات متقدمة" مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ، تشرح ، حول كيفية توفير الدواء للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

بحلول نهاية الشهر المقبل ، قالت جلعاد إنها تتوقع أن تصنع ما يكفي من الدواء لعلاج أكثر من 140 ألف مريض ، وتخطط للتبرع بهذا الإمداد للمستشفيات.

شملت التجربة 1063 مريضًا ، وتعافى المرضى الذين تلقوا عقار ريمديسفير في 11 يومًا مقارنةً بـ 15 يومًا لأولئك الذين تلقوا علاجًا وهميًا.