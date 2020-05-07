شكرا لقرائتكم خبر عن حارب كورونا وقوى مناعتك فى رمضان بـ الحمام المحشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار فيروس كورونا نحرص جميعا على تقوية المناعة لمقاومة الفيروس والوقاية من العدوى، وذلك من خلال تناول الأكلات التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة وفيتامين سى، ويعتبر الحمام من أفضل أنواع اللحوم الغنية بالعناصر والفيتامينات.

وضمن سلسلة موضوعات حارب كورونا وقوى مناعتك على الفطار ينصح بتناول الحمام على الإفطار بطرقه المختلفة سواء الحمام المحشى أو المشوى حسب الرغبة، وحسب ما ذكره موقع drhealthbenefits فإن لحم الحمام يحتوى على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات التى تحسن وظيفة الجهاز المناعى ويطرد الفيروسات والجراثيم من الجسم، كما يحتوى الحمام على فوائد عديدة ومنها:

1: يحتوى لحم الحمام على مادة السيلينيوم، التى تعمل على تخفيف ألم العضلات والمفاصل وتحد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدى.

2: يحسن وظيفة الغدة الدرقية ويحمى من خطر الإصابة بخلل الغدة ومشاكلها الصحية.

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3: يحتوى على كمية كبيرة من العناصر والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة.

4: يعمل على تقوية القلب والأوعية الدموية والوقاية من تصلب الشرايين والسكتات القلبية.

5: يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتضبط مستوى السكر فى الدم.