شكرا لقرائتكم خبر عن الهذيان أحدث أعراض فيروس كورونا المؤثر على خلايا المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الأعراض المتعارف عليها لفيروس كورونا التاجى، ومنها ارتفاع درجة حرارة الجسم والسعال، ومنذ انتشار الفيروس، تظهر كل يوم أعراض جديدة تنضم لقائمة الأعراض السابقة.

وحول ذلك، نشرت جريدة "mirror"، تحذيرا للعلماء، والذي أفاد أن هناك أعراضا غير مشهورة، تتسبب فى الإصابة بتلف المخ عند إهمال العلاج والسماح للفيروس بالتمكن من الجسم، ومن ضمن هذه الأعراض الارتباك، والصداع، والهذيان أى التعرض لحدوث اضطرابات فى المخ وأعصاب الجسم والنخاع الشوكى.



جريدة mirror

وقال الدكتور حليم فاضل، طبيب المخ والأعصاب فى مستشفى تكساس هيلث أرلينجتون، "إنه تم الإبلاغ عن العديد من مرضى COVID-19 بأعراض مختلفة عن المتعارف عليها، ومن هذه الأعراض العصبية وتقلبات المزاج والصداع والارتباك وقد يصل الأمر لديهم إلى التعرض للسكتات الدماغية".

وأشار الطبيب إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الهذيان يتعرضون لمضاعفات خطيرة عند إصابتهم بالفيروس التاجى كورونا، وهذا يرجع إلى أن تراكم ثانى أكسيد الكربون فى أجسامه يجعلهم غير مستجبين للوضوع على أجهزة التنفس الصناعى.

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وأوضح طبيب الأعصاب أن بعض مرضي الهذيان يعانون من هلاوس سمعية وبصرية وفقدان التميز والقدرة على التعرف أو تذكر المكان أو الزمان، وأيضا هم أكثر عرضة للإصابة بالأرق.

ويقول الخبراء إن مرض الهذيان يؤدى إلى الإصابة بالقلق لفترات زمنية طويلة، وهذا الأمر يعرض المخ للتلف.

وفى نفس السياق قال الدكتور شارون إنوى، أستاذ الطب فى كلية الطب بجامعة هارفارد: "إننا نحارب الفيروس التاجى كورونا مع مرضى الهذيان، فالمحاولات التى نقوم بها كفريق طبى لإنقاذ حياة مرضى الهذيان صعبة للغاية".

وأشارت الجريدة إلى أن بعض الدراسات أظهرت أن المشى يمكن أن يساعد فى تقليل فرص الإصابة بالهذيان، وفرص تمكن كورونا من أجسامهم، لذا يجب ضم المشى ضمن البروتوكول العلاجى الخاص بمرضى الهذيان عند إصابتهم بفيروس كورونا.