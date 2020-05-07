أسباب استفراغ الرضيع خلال الأسبوع الأول والثاني من عمره

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 مايو 2020 01:44 مساءً - مشكلة إستفراغ المولود هي مشكلة شائعة وتنتشر باستمرار عند حديثي الولادة لبعض الوقت، وحتى يتكيف الجهاز الهضمي مع الطفل، وعلى الأم ألا تقلق ما دامت كمية اللبن التي يتقيؤها الطفل قليلة، وعليها ألا تخاف بكاء طفلها؛ فهو لا يبكي ألماً إنما يخاف من هذا الشعور الجديد عليه، وللمزيد من التوضيح إلتقت "الخليج 365 وطفلك" إستشاري الأطفال الدكتور : إبراهيم شكري حيث أشار إلى الآتي بخصوص إستفراغ حديثي الولادة.

ماهو الاستفراغ؟

الاستفراغ -القيء- هو رجوع بعض أو كل محتويات المعدة طعاماً أو شرباً أو عصارات عن طريق المريء والفم، -أو الأنف في الأسابيع الأولى من العمر- أما القشط فهو ترجيع كمية صغيرة من اللبن في الأشهر الأولى من العمر، وهو ظاهرة طبيعية وتظهر ابتداءً من الأسبوع الثاني من العمر عندما ينتظم تدفق اللبن من الثدي إلى الرضيع وينتظم الطفل في رضاعته من الثدي أو الزجاجة.

عملية استفراغ الطفل تحدث في الأشهر القليلة الأولى من عمر الطفل... وتتوقف وحدها من دون أي علاج، خاصة بعد تغيير النظام الغذائي وتناول بعض السوائل للحفاظ على رطوبة الجسم، ولا داعي للخوف إذا كان الطفل ينمو بشكل طبيعي ويبدو بصحة جيدة، ولكنها تبقى أحياناً إذا كان الطفل يعاني من الزكام أو التهاب الأذن أو التهاب في البول، أو حساسية لدى طعام معين.

أسباب الاستفراغ في الأسبوع الأول

1 - ابتلاع سوائل وإفرازات عملية الولادة من السائل الذي يوجد بالرحم، ويعيش الطفل سابحاً فيه، أو نتيجة إفرازات مهبلية من الأم، ويبدأ الطفل في تقيؤ هذه الإفرازات في اليوم الأول والثاني بعد الولادة، وعلى الأم مساعدة المولود على التخلص مما ابتلعه بوضعه في سرير مائل بحيث تكون رأسه في مستوى أقل من قدميه.

2 - المواد التي يستفرغها الطفل صفراء أو بنية وهي مخاطية القوام نتيجة اختلاطها بعصارات المعدة التي تتقلص وتزداد عصارتها، والماء أو الجلوكوز الذي يُعطى للطفل في الأيام الأولى يساعد على إذابة هذه الإفرازات العالقة بالمعدة، ابتداء من اليوم الرابع يحدث القيء إثر تدفق اللبن الفجائي في الثدي -هجمة اللبن- وبالتالي امتلاء معدة الطفل فوق طاقتها، كما يرتبط الأمر بنوعية بعض الأغذية التي تتناولها الأم بغرض إدرار اللبن.

للقيء أسباب أخرى

3 - الرضيع في هذه الفترة لا يتقن عملية الرضاعة والمص على الحلمة والقبض عليها فيبتلع الهواء، وبالأخص إذا كانت الحلمة غائرة أو كان الثدي لا يحتوي على قدر كاف من اللبن، مما يترتب عليه بكاء وابتلاع كمية من الهواء يتسبب عنه القيء أو المغص والتقلصات المعوية أثناء النوم، ومن هنا كانت أهمية التجشؤ بعد كل رضعة، كما أن التشوهات الخلقية في الجهاز الهضمي قد تكون السبب وهي تظهر للطبيب بالفحص.

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أسباب القيء بعد الأسبوع الأول

1 - قد يصاب الرضيع بقيء اعتيادي بدءاً من نهاية الأسبوع الثاني أو يستمر معه بصورة أشد أو يظهر لأول مرة؛ وهو القيء الذي يتم بدون مجهود أو معاناة، ولا يندفع بقوة من الفم بل يسيل بسهولة ويسر، ويستمر على دفعات بين الرضعة والأخرى، ويزداد عند تحريك الطفل بعد الرضعة أو تغيير وضعه؛ بسبب ابتلاع الهواء، أو نتيجة وجود ارتخاء بسيط في فتحة المعدة المتصلة بالمريء.

2 - وهناك القيء الناتج عن تشوهات خلقية في صمام فتحة المعدة ويتميز هذا القيء بالاندفاع مرة واحدة، إذ يلاحظ الطبيب انقباضات عكسية في المعدة أثناء تناول الرضعة، ويتم العلاج بالمستحضرات التي تجعل رضعة اللبن سميكة مع استعمال أدوية مانعة للحموضة، ويمكن إجراء أشعة بالباريوم على المعدة لكشف الأسباب.

الجهاز الهضمي والأعصاب

أحب أن أطمئنك بأن ما يحدث مع صغيرتك هو أمر طبيعي جدا, ويحدث عند الكثير من الرضع والسبب هو أن الجهاز الهضمي عندهم لا يكون قد نضج بعد بالشكل المطلوب, وكذلك الأعصاب الموجود في جدران المعدة والأمعاء تكون غير متوازنة في عملها, مما يؤدي إلى حدوث بعض المشاكل ومنها: النفخة, الغازات, التجشؤ, المغص, وأحيانا نوبات البكاء.

كما أن عضلات الفكين عند الرضيع تكون ضعيفة بعض الشيء, لذلك فهو يتعب بسرعة عن مص الثدي, فيترك الثدي قبل أن يشبع لينام من التعب, ثم يصحو ثانية ليكمل الرضاعة, وهكذا ولا خوف على الرضيع من الرضاعة بهذا الشكل, فطالما أن وزنه يزداد بالمعدل الطبيعي؛ فإن هذا يعتبر أمرا مطمئنا, ومؤشرا جيدا على أنه يأخذ حاجته من الحليب بشكل كامل إن شاء الله.

سينضج بعد ذلك, وستنمو أيضا عضلات الفكين, فتطول فترة الرضاعة, وبالتالي تطول فترات الشبع والنوم إن شاء الله إلى أن تنتظم، وحدوث القيء بالشكل الذي وصفتيه هو أيضا أمر شائع في مثل هذا العمر, وسببه بلع الرضيع للهواء, وامتلاء معدته بسرعة, وأيضا عدم نضج الأعصاب في مكان اتصال المعدة بالمريء والأفضل أن تضعي طفلتك , مع وضع وسادة لتسندها من الجانبين, في الفترة الأولى من نومها بعد الرضاعة, وبعد التجشوء وذلك كنوع من الاحتياط.



أفضل طريقة لزيادة إدرار الحليب

هي الاستمرار في الإرضاع, وكلما كان مص الثدي أقوى والإرضاع مستمر؛ كلما ازداد إدرار الثدي.



ويمكن المساعدة أيضا بزيادة المتناول من السوائل المفيدة, خاصة الحليب والعصائر الطازجة, مع العمل على الإكثار من الأطعمة الغنية بالبروتينات مثل: المكسرات, اللحوم, البيض.



إن بعض المواد مثل: (الحبة السوداء والحلبة) تساعد أيضا في إدرار الحليب, ويمكنك تناولها بالطريقة التي تفضلينها, فمثلا وللسرعة يمكنك طحن هذه الحبوب وإضافتها لكوب من العصير, أو يمكنك صنع الحلويات منها أو أي طريقة أخرى تفضلينها.



كما يمكنك الاستمرار بتناول نفس حبوب الفيتامينات التي كنت تستعملينها في الحمل ستكون جيدة في الإرضاع أيضا, وستعوض جسمك عن أي نقص قد يحدث.