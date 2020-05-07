أسنان طفلي متفرقة ما الأسباب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 مايو 2020 01:44 مساءً - في أكثر الأحيان نواجه داخل عيادات الأسنان أمهات لديهن مشكلة وسؤال عن أسنان الطفل: طفلي أسنانه متفرقة، متى تغلق فجوات الأسنان عند الاطفال؟



التقت "الخليج 365 نت" بطبيبة الأسنان في عيادات مستشارك الماسي "سارة صدقي" لتحدثنا حول ذلك فقالت:



من الأشياء التي يجب على الأم متابعتها للتأكد من صحة طفلها ونموه الطبيعي، متابعة ظهور أسنانه في الوقت المناسب لظهور كل سن، وعند وجود أي بوادر غير طبيعية في ظهور الأسنان يجب زيارة الطبيب المختص لمعرفة الأسباب.





• يوجد لدينا ما يسمى بالأسنان اللبنية وهي ما تظهر من عمر 6 أشهر إلى عمر 6 سنوات ويكون عددها (20).



• بعد عمر 6 سنوات تبدأ الأسنان اللبنية بالسقوط ويبدأ ظهور الأسنان الدائمة إلى سن 12 سنة بدون ضروس العقل، ويكون عددها 28 سن، ومن عمر 18 سنة إلى 25 سنة تبدأ ظهور ضروس العقل ويكون عدد الأسنان مع ضروس العقل (32).



• في حالة وصول الطفل لسن 6 سنوات، وهي بداية سقوط الأسنان اللبنية وظهور الأسنان الدائمة، تبدأ التغيرات في حجم الفك لدى الطفل، فقبل سن 6 سنوات الفك يكون كافي لـ 10 أسنان فقط، أما بعد 6 سنوات فيكبر الفك ليتسع لـ 14 سن.





حقيقة ظهور الفراغات بين الأسنان عند الأطفال:



1. عند سقوط الأسنان اللبنية وظهور الدائمة، يبدأ ظهور فراغات بين الأسنان حتى عندما يكتمل نمو السن الدائم.

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2. عند بلوغ 12 سنة يكون اكتمل ظهور كل الأسنان الدائمة باستثناء ضروس العقل، وفي هذا الوقت تكون الفراغات قد اقفلت تماما.





تنبيه: لكل قاعدة شواذ



1. يوجد بعض الحالات قد تختلف فيما سبق وذلك لأسباب أخرى، فبعض الحالات يحدث فيها نقصان للأسنان الدائمة وذلك بسبب تغيير خلقي منذ الولادة، في هذه الحالة يكون العلاج مؤقت عن طريق ما يسمى بالتركيبة المتحركة أو المؤقتة لحفظ مسافة الأسنان المفقودة ولحفظ المظهر الخارجي للطفل، خاصة عندما تكون من الأسنان الأمامية، وبعد سن 18 سنة يمكن علاجه علاج دائم عن طريق زراعة الأسنان المفقودة أو عن طريق التركيبة الثابتة.



2. بعض الحالات يكون حجم الفك صغير على عدد الأسنان الدائمة وذلك بسبب تغيير خلقي، أو تعرض الطفل لأي شيء ممكن أن يُغير في نمو الفك بالاتجاه الطبيعي مما يُسبب تداخل أو تزاحم في الأسنان، في هذه الحالات يكون العلاج عن طريق عرض الحالة على طبيب مختص في تقويم الأسنان، وفي الأغلب يكون العلاج عن طريق التخلص من أسنان محددة وترتيب الأسنان على حسب حجم الفك.



نصيحة لكل أم:



ما يحدث مع طفلك طبيعي، ووجود الفراغات بين الأسنان بعد سن 6 سنوات إلى 12 سنة طبيعي جداً، يكفي عليك مراجعة طبيب الأسنان ليوضح لك الأسباب.