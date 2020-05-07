شكرا لقرائتكم خبر عن على أد الإيد.. إزاى تعملى سفرة رمضان بسعر قليل ومناعة كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعزيز المناعة من الأمور التى يسعى إليها الكثيرون بعد انتشار فيروس كورونا وذلك لحماية الجسم من العدوى، ومع دخول شهر رمضان والاهتمام بالتنوع فى الاكلات التى نقدمها على سفرة الطعام، يقدم الخليج 365 سفرة رمضان والاكلات الغنية بالفيتامينات التى تقوى المناعة وفى نفس الوقت بسعر قليل وذلك حسب ما ذكره موقع healthline وهى:

1: البروكلي من الخضراوات رخيصة الثمن والتى تتوفر فيها العناصر الغذائية والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى، فمن الممكن تقديم سلطة البروكلى أو شوربة البروكلى.

2: البصل من الخضراوات الشائعة التي تحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات التى تعمل على تقوية المناعة والقلب وتعزيز صحة الجسم عموما، كما انه متوفر بشكل كبير وسعره منخفض ويمكن وضعه فى الاكلات اليومية .

3:السبانخ، من الخضراوات الشهيرة الغنية بفيتامين ج وأ وحمض الفوليك والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة المناعة والجسم وحمايته من الامراض.

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4:البطاطس، من الاكلات الشهيرة والتى يفضلها الكثيرون نظرا لمذاقها الطيب فضلا عن ذلك سعرها منخفض وتحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الهامة لصحة الجسم.

5:البطاطا الحلوة، تحتوى البطاطا على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التى تعزز صحة الجسم ومتوفرة بشكل كبير.

5:الاسماك من اللحوم الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة المناعة والجسم كما تتوفر بشكل كبير وسعر رخيص.

6:البقوليات مثل العدس والفاصوليا وغيرها من انواع البقوليات التى تعزز صحة المناعة والجسم عموما.