إنفو جراف.. معلومة طبية رمضانية.. فوائد الملوخية على الإفطار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في سلسلة موضوعات معلومات طبية في رمضان يقدم ”الخليج 365” فوائد الملوخية علي صحة الجسم والمناعة وفقا لما ذكره موقع stylecraze وهي:

معلومة طبية 1ـ تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية تقوى المناعة وتحارب الفيروسات. Advertisements 2ـ تعزز صحة القلب وتحميه من الجلطات وتصلب الشرايين. 3ـ تحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على هدوء الاعصاب والاسترخاء.

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