أبل تتحدى كورونا وتطرح إصدار جديد من MacBook Pro

الخميس 7 مايو 2020

أعلنت شركة أبل عن إطلاق اللاب توب "ماك بوك برو" 13 بوصة الجديد، وأوضحت الشركة الأمريكية أن الموديل الجديد يمتاز بلوحة المفاتيح Magic Keyboard، بالإضافة إلى ترقية التجهيزات التقنية الأخرى.



وتروج الشركة الأمريكية لجهاز الألترابوك الجديد من خلال زيادة سرعة بطاقة الرسوميات بمقدار 80% مع تجهيزه بذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4X بسعة 32 جيجابايت كحد أقصى.

وأشارت أبل إلى أنه لم تطرأ تغييرات على تصميم جسم اللاب توب الجديد، ولكنها اعتمدت على لوحة مفاتيح جديدة تماما؛ حيث تم تجهيزه بلوحة المفاتيح Magic Keyboard الفاخرة بدلا من لوحة المفاتيح Butterfly، بالإضافة إلى توافر زر Esc حقيقي على يسار شريط اللمس.

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وتنبض بداخل جهاز ماك بوك برو 13 بوصة الجديد معالجات إنتل من الجيل العاشر مع أربعة منافذThunderbolt 3 في الموديل الفاخر على الأقل، ويوجد منفذان فقط في الإصدار الأساسي، الذي يعتمد على معالجات إنتل من الجيل الثامن مثل الموديل السابق.

وتعول أبل على بطاقة الرسوميات إنتل Iris Plus iGPUs، والتي ساعدت على زيادة الأداء بنسبة تصل إلى 80% عند تشغيل الألعاب، إلى جانب زيادة سعة ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4X-3733 حتى 32 جيجابايت في الموديل الفاخر، بعدما كان الموديل السابق يتضمن ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR3-2133 بسعة 16 جيجابايت.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للإصدار الأساسي على قرص الحالة الساكنة SSD بسعة 256 جيجابايت، ويصل الحد الأقصى لسعة الذاكرة الداخلية إلى 4 تيرابايت وبسرعة نقل بيانات تصل إلى 3.0 جيجابايت/الثانية.

وأعلنت شركة أبل أن سعر جهاز ماك بوك برو 13 بوصة الجديد يبدأ من 1199 دولارا أمريكيا ويشتمل على معالج إنتل من الجيل الثامن بسرعة 1.4 جيجاهرتز وبطاقة الرسوميات إنتل Iris Plus Graphics 645 وذاكرة وصول عشوائي LPDDR3-2133 سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية من نوع SSD سعة 256 جيجابايت.