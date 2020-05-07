الولايات المتحدة الأولى عالميًا تضررًا بـ"كورونا" والوباء يظهر من جديد من في الصين

سجّلت الولايات المتّحدة، مساء الأربعاء، وفاة أكثر من ألفي شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، لتتخطّى بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 73 ألفاً، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز. وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20:30 بالتوقيت المحلّي الجامعة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة أرواح 2073 شخصاً، في حين ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالوباء في هذا البلد إلى أكثر من 1.22 مليون شخص، تماثل للشفاء منهم حوالى 190 ألفاً.

وحتى اليوم بلغ عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت في الولايات المتحدة لكشف المصابين بالفيروس الفتّاك حوالي 7.75 مليون فحص، بحسب الجامعة، وبعدما انخفضت الحصيلة اليومية للوفيات، الاثنين، إلى 1015، وهو أدنى مستوى على الإطلاق خلال شهر، عادت الحصيلة خلال اليومين الماضيين لتتجاوز الألفي وفاة يومياً، وهي عتبة تكافح البلاد لخفضها، لكن على الرّغم من هذه الأرقام المرتفعة، فإنّ البيت الأبيض لا ينفكّ يشدّد منذ أيام على وجوب استئناف النشاط الاقتصادي في البلاد.

والأربعاء، اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن أزمة فيروس كورونا المستجدّ هي "أسوأ" من الهجوم الجوي المفاجئ، الذي شنّته اليابان في 1941 على قاعدة بيرل هاربور البحرية الأميركية في جزر هاواي وراح ضحيّته أكثر من 2400 عسكري أميركي وأدخل الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية.

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير/شباط هي الدولة الأكثر تضرّراً في العالم من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات إذ إنّها تُعِدّ لوحدها أكثر من ثلث الإصابات المعلن عنها في العالم بأسره وأكثر من ربع الوفيات المسجّلة في العالم.

الصين تعلن عن إصابتين جديدتين

وفي الصين أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية، الخميس، أن البلاد سجلت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في السادس من مايو أيار، دون تغير عن اليوم السابق، حيث ذكرت اللجنة في بيان أن الإصابتين لشخصين قادمين من الخارج.

وأعلنت اللجنة أيضا عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة دون أعراض في السادس من مايو أيار، مقارنة مع 20 في اليوم السابق، وجاء في بيان اللجنة أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82885 بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرا عند 4633.

615 حالة وفاة في البرازيل في 24 ساعة

كما سجلت البرازيل الأربعاء 615 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8536، وفي وقت سابق من اليوم، قال مكتب المتحدث باسم رئيس البرازيل جايير بولسونارو، إن الفحوص أثبتت إصابة المتحدث أوتافيو‭ ‬دو ريغو باروس، بفيروس كورونا المستجد.

وتابع المكتب في بيان أن باروس (59 عاما) يخضع حاليا للحجر الصحي في منزله ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس، موضحًا أن العاملين بالمكتب ينتظرون في منازلهم نتائج فحوص كورونا، حيث يثير الإعلان مزيدا من الأسئلة حول مدى إمكانية تعرض الرئيس للإصابة بالفيروس.

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