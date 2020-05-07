هذا ما يحدث لك عندما تستعملين معقم الأيدي يوميا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إن كنت تستخدمين معقم الأيدي قاتل البكتيريا باستمرار، فلك أن تعلمي أن مسألة النظافة الشخصية تحظى بأهمية كبيرة. وهناك فرصة جيدة أيضا لغسل اليدين بشكل متكرر، فكما تعلمين أن غسل اليدين من الممكن أن يمنع المرض ويساعد في الحفاظ على هناءة الأفراد الشخصية، كما أوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وشدّد باحثون على ضرورة أن تتحول تلك العادة إلى جزء لا يتجزأ من نظام النظافة الشخصي للأفراد، لأنها لن تفيدهم في غسل أياديهم فحسب، بل ستعمل في نفس الوقت كذلك على حماية المجتمع من الأمراض التي تنجم عن البكتيريا والفيروسات.

وفيما يلي بعض المعلومات عما يحدث لجسمك عندما تستعملين معقم الأيدي قاتل البكتيريا يوميًا، حيث قد تنجم عن ذلك بعض الآثار الجانبية عليك الإلمام بها.

ستوفرين لنفسك كامل الحماية من الجراثيم حال استعنت بمعقم اليد قاتل البكتيريا بصورة يومية، لكن غسل اليدين بمعقم أو مطهر أمر لا يغني عن غسل اليدين، لأنه لا يمكن أن يعود بنفس نفع طريقة غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون.

استخدام معقم اليد أمر من الممكن أن يعطل الميكروبيوم الخاص بالإنسان، وهو ما جعل الباحثين ينصحون بضرورة التوقف عن استخدام مثل هذه المعقمات بصورة يومية.

استخدام معقم اليد يوميًا أمر من الممكن أن يساعد على تعزيز قوة البكتيريا، حيث كشف باحثون أن معقمات اليد المصنعة من مكونات مضادة للبكتيريا من الممكن أن تساهم بشكل كبير أيضًا في ظهور ونمو نوعية بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية.

استخدام معقم اليد قد يزيد من فرص إصابتك بالمرض حال استخدامه يوميًا، وذلك لأن هناك بعض الشركات التي تصنع تلك المعقمات ما تزال بحاجة للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء بشأن منتجاتها لضمان عدم تسببها في الإصابة بأي أمراض.

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ضرورة التأكد من نظافة اليدين بعد الانتهاء من استخدام تلك المعقمات أو المطهرات الكيميائية وذلك لضمان عدم تزايد نسبة المبيدات الحشرية في الجسم في نهاية المطاف.

احتمال إصابة اليدين بجفاف وتهيج نتيجة الاستمرار في استخدام المعقمات بصورة يومية.

احتمال تضرر طلاء الأظافر حال الاستمرار في استخدام المعقمات بصورة يومية.

احتمال التعرض للأذى حال كانت هناك جروح باليدين مع مواصلة استخدام المعقمات يوميًا.

احتمال عدم نظافة اليدين بالقدر الكافي حتى بعد استخدام المعقمات بصورة يومية، لأن أنواع المعقمات التي تصنع من الكحول لا تزيل الأوساخ وتعد أقل فعالية في قتل البكتريا والفيروسات عندما تتسخ الأيدي، ومن هنا تكمن أهمية استخدام الماء والصابون.

الكحول الذي يدخل في صناعة المعقمات لن يتسبب في إصابتك بالتسمم، فضلًا عن أن هذا النوع يعد سريع التطاير بشكل كبير، ما يعني أن أغلبه سيتطاير قبل أن يمتصه الجلد.

استخدام معقمات اليد بصورة يومية أمر قد يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.