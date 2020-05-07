حلول طبيعية تخلصك من انتفاخ تحت العينين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعاني العديد من السيدات من مشكلة انتفاخ تحت العينين، وقد يكون هذا الانتفاخ ناتجا عن عدة أسباب مختلفة مثل الجفاف وقلة النوم أو الإجهاد أو الحساسية، أو حتى بسبب زيادة الأملاح إلا أن هنالك بعض الحيل الطبيعية التي قد تساعدك على التخلص من هذا الانتفاخ منها:

البطاطا

قومي بوضع البطاطا النيئة في الثلاجة لمدة ساعة إلى ساعتين، ثم قطعيها إلى قسمين، وضعيهم بلطف على عينيكِ لمدة 10 دقائق تقريبًا، إذ تحتوي البطاطا إنزيم أُكْسيدازُ الكاتيكول الذي يقلل من احتباس الماء حول العين مع مراعاة حالة الانتفاخ.

الحليب

في حال كنتِ تعانين من العيون المنتفخة دائماً، يمكنكِ إضافة هذه الحيلة إلى روتينك اليومي، اغمسي القطن في حليب بارد، وضعيها فوق عينيكِ لمدة 20-30 دقيقة.

فيتامين E

قومي بوضع القليل من المياه مبردة داخل طبق واخلطيها مع قطرات من زيت فيتامين E، ثم ضعي القطن بالخليط ثم ضعيها على عينيكِ لمدة 20 دقيقة، فهذا يساعد على تقليل الانتفاخ حول العين.

الخيار

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يعد الخيار من أكثر العلاجات الطبيعية المعروفة منذ الزمن، كل ما تحتاجينه هو شريحتين من الخيار الطازج المبرد، قومي بوضعها فوق عينيكِ لمدة 20 دقيقة، إذا يعمل الخيار كمضاد للالتهابات ويقلقل من الانتفاخ.

أكياس الشاي المبردة

إن لأكياس الشاي مفعولا سحريا على العينين، قومي بوضع اثنين من أكياس الشاي في الماء وتبريدهما لبعض الوقت، ووضعهم على العين والاسترخاء لمدة 25-30 دقيقة، ثم غسل العين والوجه بمياه باردة، وشاهدي الفرق بنفسك.

الثلج

إذا كانت لديكِ مناسبة ولا تريدين الذهاب بأعين منتفخة، قومي باستخدام المياه المثلجة مع ملعقتين معدنيتين، وذلك بتبريد الملاعق ووضعهما على العينين، والاستمرار في تبديلهما بين المياه المثلجة والعينين لمدة 30 إلى 60 ثانية فقط، وهذا سوف يقلل من تورم تحت العينين.

كمادات أكياس البابونج

يعد البابونج من الأعشاب المفيدة في كل شيء، ويمكنكِ الاستلقاء لمدة 10-15 دقيقة ووضع أكياس البابونج أو حتي الشاي الأخضر المبردة على عينيكِ، إذ تساعد خصائص تلك الأعشاب الطبيعية على عودة الأعين المنتفخة إلى حجمها الطبيعي.