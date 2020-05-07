الفلبين تجرّب عقاراً يابانياً لنزلات البرد

الخميس 7 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، أمس، أن ما لايقل عن 100 من المصابين بفيروس كورونا سيتم إعطاؤهم عقار افيغان المضاد لنزلات البرد، ومنشأه اليابان.



وذلك ضمن تجارب سريرية للعلاج من الفيروس. وقالت وكيلة وزارة الصحة، ماريا روساريو فيرجيري، إن الوزارة تعد بروتوكولا لاختيار المرضى الذين ستشملهم التجارب السريرية.

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وأضافت: «حظينا بالضوء الأخضر لإجراء التجارب السريرية خلال الأيام المقبلة»، موضحة أنّ «الحكومة اليابانية ستوفر العقار لـ 100 مريض، لقد حصلنا على موافقة المؤسسات المختلفة في البلاد».

ويبدو أن الفلبين تمكنت من إبطاء وتيرة تفشي الفيروس منذ فرض إجراءات الإغلاق على جزيرة لوزون، الأكثر اكتظاظاً بالسكان، منذ منتصف مارس الماضي.