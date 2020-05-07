شكرا لقرائتكم خبر عن استغل رمضان.. حافظ على صحة البنكرياس بهذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البنكرياس هو جزء مهم من الجهاز الهضمي، وتعمل الإنزيمات التي يفرزها البنكرياس في هضم الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، وعند تعرضه للمشاكل تزداد فرص الإصابة بمرض السكر، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل وأهم النصائح الغذائية للحفاظ عليه، وفقا لموقع " Bright Side "، ومنها:

- الكركم

يعد مضاد للالتهابات الذي يساعد على تقليل الشعور بالألم الناجم عن الإحساس بالحرقان في البنكرياس، ويحفز علي إنتاج الأنسولين في البنكرياس الذي ينظم مستويات السكر في الدم ويحد من الإصابة بمرض السكر.

-الثوم

الثوم هو مضاد حيوي طبيعي و يمكن استخدامه بالإضافة إلى العسل والبصل والحلبة وتناول هذه التركيبة لتقوية المناعة الحفاظ علي صحة البنكرياس.

-السبانخ

غنية بالفيتامين ب والحديد ،فالسبانخ تعد من الأطعمة الهامة في إمداد البنكرياس ما يحتاجه من عناصر غذائية، فالحديد يمنع الالتهاب ويغذي فيتامين ب البنكرياس.

Advertisements

- البروكلي

يعرف البروكلي وغيرها من الخضروات الصليبية مثل الكرنب والقرنبيط واللفت بخصائصها التي تحارب الخلايا السرطانية في البنكرياس، وأيضا الحفاظ علي صحته والحد من الإصابة بأي مضاعفات.

- العنب الأحمر

يحتوي العنب الأحمر على ريسفيراترول ، وهو مادة الفينول التي تعتبر من مضادات الأكسدة القوية، فهو يساعد على تقليل التهاب البنكرياس ويدمر خلايا سرطان البنكرياس.

وقدم التقرير بعض النصائح الصحية الأخري للحفاظ علي صحة البنكرياس، وهي:

-تجنب تناول الكحول وأي نوع من الطعام المصنع، والكربوهيدرات المكررة حيث تعمل الكربوهيدرات ضد الأنسولين الذي يفرزه البنكرياس.

-إن شرب الكثير من الماء هو المفتاح لمنع أي مرض مرتبط بالبنكرياس مثل التهاب البنكرياس لأنه يسبب الجفاف في أجسامنا.