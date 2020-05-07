شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الاكتئاب الأرق وألم فى الظهر والرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقلبات شديدة في المزاج، يصاحبها عدم القدرة علي التركيز، بالإضافة إلى عدم الرغبة في التعامل مع الآخرين والميل للوحدة، جميعها أعراض تشير إلى إصابتك بمرض الإكتئاب.

فالاكتئاب من الأمراض التي تؤثر بشكل سلبي علي نفسية الشخص، وأيضا جسمه، فهو من الأمراض التي تتسبب في التعرض لحدوث شلل في طريقة التفكير الخاصة بالشخص، وأيضا يؤثر علي طريقة التصرفات التي يتبعها الشخص.

كما أن الإصابة بالاكتئاب تعرض الشخص لعدم الرغبة في الحياة، والتعامل مع الآخرين، أو الذهاب أو التنزه أوالخروج، ويشعر المصاب أنه الحياة وقفة، ولا تتحرك.

أعراض الاكتئاب

وخلال التقرير المنشور عبر موقع "healthline" سنتعرف علي أعراض الإصابة بالاكتئاب، ولكن قبل ذلك يجب علي أسرة الشخص المصاب التعرف أن فترة العلاج تستغرق وقت طويل بعض الشيء، لأنه يعتمد على علاج المعرفي السلوكي، مع تناول بعض الأدوية والعلاجات للتقليل من الشعور بالأعراض.

وقدم التقرير، العديد من أعراض الاكتئاب، ومنها:

-عدم الرغبة في القيام باي نشاط.

-الشعور بتقلبات شديدة في المزاج.

-الميل للشعور بالعصبية الشديدة.

-الإحساس بالكآبة طوال الوقت، وحتي عند القيام بأي نشاط كنت تفعله سابقا يشعرك بالسعادة.

-عدم الشعور بالرضا في الحياة.

Advertisements

-بدون أي مقدمات، نجد ان الشخص الذي يعاني من الإكتئاب يميل بشكل ملحوظ إلي التعرض لنوبات من البكاء بدون أسباب.

-التعرض للإصابة باضطرابات في النوم أي التعرض للأرق الشديد.

-عدم قدرة الشخص المصاب بالاكتئاب علي التركيز.

-يواجه مرضي الاكتئاب صعوبة شديدة في اتخاذ القرارات.

-التعرض لفقدان أو زيادة في الوزن، ولكن في الألب تكون فقدان نسبة كبيرة من الوزن نتيجة لعدم رغبته في القيام بأي شيء حتي تناول الطعام.

-يتعرض الأشخاص المصابون بالاكتئاب إلي الشعور بالقلق الشديد.

-عدم تقبل أي انتقاد أو حديث غير جيد عليه، لأنه يصبح من الأشخاص الحساسين.

-نجد أن مري الاكتئاب يعانون من الإحساس بالتعب أو الإرهاق الغير مبرر.

-انعدام الثقة بالنفس.

-في بعض الأحيان يتعرض الشخص المصاب بالاكتئاب للرغبة الملحة في الانتحار، ويقوم بالفعل بالقيام بحاولات .

-ألم في الظهر أو الرأس أو عضلات الجسم، جميعها من المشاكل الجسدية التي يتعرض لها الأشخاص عند إصابتهم بالاكتئاب.