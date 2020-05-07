شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الإسهال الحمل والتهاب القولون التقرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإسهال يعد من الأمراض التي يصاب بها الجهاز الهضمي، وتعرضه للعديد من المضاعفات في حالة عدم علاجه، واستمراره لعدة أيام، فالإسهال يتسبب في فقدان الجسم العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها، وهنا يتعرض الجسم للعديد من المضاعفات الصحية.

أشار التقرير المنشور عبر موقع "healthline" ، أن الإصابة بالإسهال تكون بسبب عدم تصلب الفضلات في الأمعاء فيخرج البراز سائل، ومع عدم تكرار الإسهال تزداد فرص إصابة الجسم بالجفاف نتيجة لفقدان العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها.

وأضاف التقرير، أن أعراض الإصابة بالإسهال، هي الشعور بألم شديد في المعدة، وارتفاع في درجة حرارة الجسم، والإصابة بانتفاخ شديد في المعدة والأنعاء، وعدم الرغبة علي تناول الطعام، والميل للرغبة في القيء أو الغثيان.

أسباب الاسهال

وقدم التقرير، العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالإسهال، ومنها:

-الإصابة بالعدوي الفيروسية تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالإسهال.

-الإصابة بالتهاب في المعدة أوالأمعاء يتسبب في الإصابة بالإسهال.

-التعرض لتناول طعام ملوث، والإصابة بالتسمم الغذائي تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالاسهال.

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-تناول مشوربات تحتوي علي بعض البكتيريا أو الطفيليات، التي تتسبب في الإصابة بالإسهال.

-أشارت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن الأشخاص الذن يعانون من حساسية الفركتوز يكونون أكثر عرضة للإصابة بالإسهال خاصة عند تناول للأطعمة الغنية بالفركتوز.

-نجد أن الأشخاص المصابون بالتهاب القولون التقرحي، هم الأكثر عرضة للإصابة بالإسهال.

-عندما يزداد مدة الإصابة بالإسهال قد تكون دليل أو علامة علي الإصابة بسرطان الأمعاء.

-نجد أن بعض الأشخاص عند تناولهم لنوع معين من المضادات الحيوية يزداد لديهم فرصة الإصابة بالإسهال، لأن معدتهم لا تتحمل هذا الدواء.

-نجد أن بعض النساء في بداية فترة الحمل يتعرضن للإصابة بالإسهال، وذلك يرجع إلى حدوث تغيرات في هرمونات الجسم، وتناولها لبعض الفيتامينات التي قد تكون السبب.