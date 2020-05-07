تعرف إلى فوائد فيتامين “ب”

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تُساهم فيتامينات المجموعة “ب” في العديد من الوظائف الحيويّة في جسم الإنسان، ولكن كيف تحصل عليها وعلى أي من وظائف وأعضاء الجسم تؤثر.

يقصد بفيتامين “ب” ثمانية فيتامينات مختلفة تلعب جميعها دوراً في تحويل الغذاء إلى طاقة، وكل نوع منهم له فوائد صحية للجسم بحسب ما ورد في موقع “medical news today” الطبي.

ويعتبر فيتامين “ب 1” من الفيتامينات الهامة للنمو ولوظيفة أعضاء الجسم، بما في ذلك المخ والقلب، بالإضافة إلى مساعدته على تقليل مستويات الألم والالتهاب، ويمنع حدوث التلف الخلوي

أما فيتامين “ب 2” فيحتاج إليه الجسم لإذابة الدهون.

وفيتامين “ب 3” يحتاج إليه الجسم للحفاظ على صحة الجلد والأعصاب، ويعتبر ضروري لصحة الدماغ والجهاز العصبي. كما يساعد فيتامين “ب 6″على تكوين خلايا دم حمراء جديدة تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وأيضا الحفاظ على قوة الجهاز المناعي، وينصح بتناول 200 ملغ فقط، لأن كثرته ترهق الأعصاب.

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وفيتامين “ب 7” ضروري لصحة الشعر والأظافر، وإكمال وظيفة الأعصاب.

ويساعد فيتامين “ب 9” على تقليل خطر إصابة الأطفال بعيوب خلقية، حيث يستخدمه الجسم لصنع الحمض النووي والمواد الوراثية.

وأخيرا تحتاج خلايا الجسم العصبية وخلايا الدم إلى فيتامين “ب 12″ بشكل كبير.

أما الأطعمة الغنية بـ”فيتامين ب” بحسب موقع “health line” هي اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية والبيض ومنتجات الألبان قليلة الدسم وحبوب الإفطار والخضروات.