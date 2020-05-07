احذر.. الشعور بالدوار مؤشر على الإصابة بأمراض عديدة

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ووفقا لصحيفة “بينك فيلا”، فإن الدوار بصفة متكررة قد يشير إلى إصابة الشخص بأحد الأمراض التالية:

– يدل الشعور بالدوار على إصابتك بنوبة من نوبات الصداع النصفي الحاد

– إذا شعر الشخص بالدوار وصاحبه آلام شديدة في الصدر وغثيان وضيق تنفس وألم في الذراع والظهر والفك، فإن ذلك مؤشر على الإصابة بالسكتات الدماغية أو النوبات القلبية.

– قد يكون الدوار مؤشرًا على الإصابة بمرض فقر الدم.

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– يشير الشعور بالدوار المستمر لاحتمالية الإصابة بالجلطات الدموية.

– انخفاص مفاجئ في ضغط الدم، بسبب تغييرات تطرأ على الجهاز العصبي بشكل لا إرادي، فيشعر الشخص بالدوار الشديد.

– عندما تقل نسبة السكر في الدم ويبدأ الجسم باستهلاك الطاقة بشكل صغير، ما ينجم عنه الشعور بالدوار.

– إذا كنت تتناول أدوية أو علاجات معينة وتشعر دائمًا بالدوار، فعليك استشارة طبيبك لأخذ علاجات بديلة لا تُسبب الدوار.

– عند التوتر والشعور بالقلق الشديد يظهر هذا على جسدك في شكل دوار.