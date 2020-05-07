دراسة تؤكد أن الأطفال قادرون على نقل عدوى كورونا

كشف علماء من ألمانيا والصين في دراستين جديدتين أن الأطفال قادرون على نقل فيروس كورونا الجديد، وقال الخبراء إن نتائج الدراستين تعزز أهمية أن تظل المدارس مغلقة حتى فصل الخريف العام الجارى، وفقاً لما ذكره موقع جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

في الدراسة الأولى التي نشرت في مجلة Science، نظر فريق دولي في مدينتين صينيتين، شنجهاي ووهان ، ووجد الباحثون أن الأطفال هم ثلث الأشخاص المعرضين للإصابة بـ COVID-19 .

ومع ذلك، إذا كانت المدارس مفتوحة، فإن الأطفال تحت سن 14 عامًا لديهم 3 أضعاف عدد فرص الاتصال بالآخرين مثلهم مثل البالغين.

الدراسة الثانية، التي نشرت كمراجعة بحثية عبر الإنترنت ، أجراها مجموعة من الباحثين الألمان وباحث من جامعة كامبريدج ببريطانيا

ووجد الفريق أن الأطفال يمكن أن يحملوا مستويات عالية من فيروس كورونا في أجسادهم كما يمكن للبالغين.

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