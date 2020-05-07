260 ألف وفاة بكورونا حول العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 260 ألفاً و546 شخصاً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وفق تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، استناداً إلى مصادر رسمية حتى الساعة 19.00 بتوقيت جرينيتش، الأربعاء.



وسجّلت أكثر من 3 ملايين و710 آلاف و240 إصابة في 195 دولة ومنطقة، وهذا العدد لا يعكس إلا جزءاً من العدد الفعلي للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفيات، وتعافى مليون و153 ألفاً و300 شخص على الأقل.

ومنذ آخر تعداد أجري قبل 24 ساعة، سجّلت 6021 وفاة و83190 إصابات جديدة في العالم، والدولة التي سجلت أكبر عدد وفيات خلال 24 ساعة هي الولايات المتحدة (1867) تليها المملكة المتحدة (649) والبرازيل (600).





والولايات المتّحدة هي الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء، إذ سجلت حصيلة الوفيات على أراضيها 71982 وفاة من أصل مليون و214 ألفاً و572 إصابة، وأُعلن شفاء 189 ألفاً و791 شخصاً على الأقل.

والدول الأكثر تضرراً من الوباء بعد الولايات المتحدة هي المملكة المتحدة مع 30076 وفاة من أصل 201101 إصابة، ثم إيطاليا مع 29684 وفاة من أصل 214457 إصابة، فإسبانيا مع 25857 وفاة (220325 إصابة) وفرنسا مع 25809 وفيات (174191 إصابة).

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وبين الدول الأكثر تضرراً، سجلت بلجيكا أكبر عدد وفيات مقارنة بتعداد سكانها (72 وفاة لكل 100 ألف شخص)، تليها إسبانيا (55) ثم إيطاليا (49) والمملكة المتحدة (44) وفرنسا (40).

أما في الصين القارّية (من دون ماكاو وهونج كونج) فسجّل رسمياً ما مجموعه 82883 إصابة (إصابتان جديدتان بين الثلاثاء والأربعاء)، بينها 4.633 وفاة (لا وفيات جديدة)، فضلا عن 77911 حالة شفاء.

وأُعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة "فرانس برس" من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.



