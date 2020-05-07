وفاة واحدة و33 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

سجلت إسرائيل حالة وفاة واحدة و33 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 239 والإصابات إلى 16310.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان إنَّ 89 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة و62 في حالة متوسطة، في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.

وأضافت أن 69 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس، وأن 10637 من إجمالي عدد المصابين تماثلوا للشفاء، فيما يبلغ إجمالي عدد المرضى بالمستشفيات حالياً 5434 حالة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت، الثلاثاء، من القيود التي فرضتها في شهر مارس/آذار الماضي.