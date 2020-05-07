نصائح للتخلص من الصداع في رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعاني كثيرون من الصداع أثناء ساعات الصيام الطويلة، خاصة الموظفين والطلاب، ويرجع ذلك لأسباب عديدة بينها التدخين والقهوة والشاي، وبسبب قلة النوم أو النوم المتقطع.

وغالبا ما يعاني الصائم من آلام الصداع أثناء الظهيرة وقبل الإفطار، ويستمر بين ساعة وساعتين، وأحيانا لا يزول إلا بتناول وجبة الإفطار.



ويوصي الأطباء بتنظيم النوم خلال شهر رمضان، إذ إن قلته تسبب الصداع، وفي حال كان الصائم يعاني صداعا نصفيا لا بد أن ينظم جرعات الأدوية مع الطبيب المعالج، وكذلك الأمر مع مرضى الضغط والأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة.