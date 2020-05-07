القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعاني كثيرون من الصداع أثناء ساعات الصيام الطويلة، خاصة الموظفين والطلاب، ويرجع ذلك لأسباب عديدة بينها التدخين والقهوة والشاي، وبسبب قلة النوم أو النوم المتقطع.
وغالبا ما يعاني الصائم من آلام الصداع أثناء الظهيرة وقبل الإفطار، ويستمر بين ساعة وساعتين، وأحيانا لا يزول إلا بتناول وجبة الإفطار.
ويوصي الأطباء بتنظيم النوم خلال شهر رمضان، إذ إن قلته تسبب الصداع، وفي حال كان الصائم يعاني صداعا نصفيا لا بد أن ينظم جرعات الأدوية مع الطبيب المعالج، وكذلك الأمر مع مرضى الضغط والأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة.
كانت هذه تفاصيل خبر نصائح للتخلص من الصداع في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.