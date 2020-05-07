أطباء الجلد يُوضِّحون طُرق التعامل مع "ثقب الأذن" لعدم حدوث مضاعفات

يعدّ ثقب الأذن أمرا شائعا وأقل خطورة من ثقب بقية أجزاء الجسم، لكن يجب الانتباه فقد ينتج عنه بعض المضاعفات الجانبية، لذا يُنصح بالتعامل معه بعناية.

يحث أطباء الجلد الناس أي شخص يفكر في ثقب أذنيه على اتباع الخطوات التالية بهدف تجنب حدوث عدوى:

غسل اليدين دائماً قبل لمس الأذنين المثقبتين حديثاً.

ترك الأقراط في الأذنين لمدة ستة أسابيع أو أكثر، وعدم خلعها حتى في الليل. قد تؤدي إزالة الأقراط بشكل مبكر إلى إغلاق الثقب.

غسل اليدين بشكل منتظم بالماء والصابون. والحرص على غسلها بعناية مرة في اليوم على الأقل لتجنب الإصابة بالعدوى.

تحريك الأقراط بضع مرات في اليوم، يساعد هذا على إبقاء الثقب مفتوحاً.

مسح الأذنين بالكحول، ذلك باستخدام كرات القطن أو شاش معقم، يجب تنظيف الجلد حول الأقراط بلطف مرتين في اليوم لإبقاء الجراثيم بعيداً ولتجنب التقرحات، ويمكن أيضاً وضع طبقة رقيقة من الفازلين حول الثقب.

بعد ثقب أذنيك، راقبها للتأكد من أنها سليمة من التهاب أوالاحمرار أو الانتفاخ وأن الثقوب لاتفرز سائلاً أصفراً. إذا حدث أي من هذا ولم يختفي بسرعة، فراجع طبيب الأمراض الجلدية المختص، حيث من الممكن أن تكون مصاباً بعدوى.

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