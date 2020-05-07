تعرف علي أهم وأبرز فوائد عصير الكرفس

الكرفس واحد من أشهر أنواع الخضراوات التي تستخدم في أكلات عديدة، حيث يتميز بمذاقه الطيب فضلا عن ذلك يحتوى الكرفس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن الكرفس يحتوى على "البروتين ، حديد، الكالسيوم، بوتاسيوم، فسفور، زنك"، وغيرها من العناصر والفيتامينات الأخرى التي تعزز صحة الجسم، ومن فوائد عصير الكرفس على الصحة..

فوائد تناول عصير الكرفس على صحة الجسم

1: يحتوى عصير الكرفس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التي تعمل على تسكين الألم والوقاية من التهابات المفاصل والعضلات.

2:تناول الكرفس يعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الامراض السرطانية وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة.

3:يحتوى الكرفس على كمية عالية من الخصائص والعناصر التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والوقاية من الالتهابات والقرح.

3:يحتوى الكرفس على كمية عالية من الخصائص والعناصر التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والوقاية من الالتهابات والقرح.

4: يحتوي الكرفس على اللوتولين ، مما يساعد على تقليل الالتهاب واعراض الربو ومشاكل الجهاز التنفسى.

5:يحتوى عصير الكرفس على العديد من العناصر والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى والحد من خطر الإصابة بالزهايمر والخرف .

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6:تناول الكرفس يساعد في علاج الصداع والتخلص من الارق واضطرابات النوم

7:ينصح بتناول عصير الكرفس دائما لتعزيز صحة القلب وحمايته من المشاكل التي يتعرض لها والجلطات وتصلب الشرايين، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر والفيتامينات الهامة لصحة القلب والاوعية الدموية.

8:يساعد عصير الكرفس في تخفيف حالات النزلات الرئوية ومشاكل الجهاز التنفسى والرئتين

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