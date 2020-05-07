تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى التوفي

المقادير

- للتوفي :

القشطة : عبوة

سكر : ربع كوب

- حليب بودرة : 2 كوب

- سكر : نصف كوب

- البيض : 4 حبات

- الزيت : نصف كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

الطريقة:

Advertisements

نضع البيض مع السكر في الخلاط الكهربائي ونضربهما جيًدا.

نضيف الزيت والفانيلا والبيكنج باودر ونتابع الخفق، حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها.

نضع الحليب البودرة في وعاء على النار ونقلّبه جيداً حتى يتغيّر لونه ويميل إلى اللون البني.

نضيف الحليب المحمّر إلى المزيج السابق مع باقي المكونات ونقلبهم جيداً حتى يمتزجوا تماماً ويصبح لدينا مزيج يشبه العجينة.

نضع الخليط السابق في صينية ونقوم بفرده جيداً بالصينية.

ندخل الصينية إلى الفرن على أن يسخّن مسبقاً ونخبزها حتى تنضج وتتحمّر.

نخرج الصينية من الفرن بعد أن تنضج ونتركها جانباً حتى تبرد تماماً.

نخلط القشطة مع السكر في قدر على النار حتى يذوب السكر ويصبح لون المزيج ذهبي ونصب التوفي فوق الحلى.

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا بالكراميل

طريقة إعداد وتحضير بسبوسة بالقشطة