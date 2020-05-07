حقائق صادمة عن فرشاة الأسنان وانتشار100 مليون نوع من البكتيريا

إن فرشاة الأسنان تعد موطناً لأكثر من 100 مليون نوع من البكتيريا وفقًا للباحثين في جامعة مانشستر بما في ذلك العصيات القولونية والمكورات العنقودية الذهبية وحتى جراثيم البراز، ولكن لا داعي للذعر فالفم مليء بالبكتيريا ومن المستبعد أن تجعلك فرشاة الأسنان مريضاً، ولكن ينبغي المحافظة على نظافتها لتحافظ ع صحتك.

يقول غايل ماكومبس مدير مركز أبحاث نظافة الأسنان في جامعة أولد دومينيون: إن هنالك (مئات) الكائنات الحية الدقيقة في أفواهنا، وحتى البلاك هي نوع من البكتيريا ولكن لا شيء يدعو للقلق إلا عندما يكون هناك توازن غير صحي للبكتيريا في الفم .

كيف تضر الفرشاة صحة الأسنان؟

إن تنظيف الأسنان، وبخاصة استعمال فرشاة أسنان كهربائية، يمكن أن يدفع الجراثيم لتتراكم تحت اللثة، وبما أن معظم هذه الجراثيم موجودة بالفعل في الفم، فمن المحتمل أنك لن تمرض منها، ولكن في حال كان الآخرون يستخدمون فرشاة أسنانك فهنا يمكن أن تنتشر الجراثيم وبخاصة عندما تكون مقاومة الجسم ضعيفة مما يؤدي لتكرار الإصابة وبالتالي تكرار الأمراض عند إعادة استخدامها في كل مرة تقوم بتنظيف أسنانك.

هل يمكن أن تجعلك فرشاة الأسنان مريضاَ؟

ربما لن تصاب بعدوى من فرشاة الأسنان الخاصة بك، حتى لو كانت الفرشاة مغطاة بالبكتيريا لأن الجهاز المناعي عادة يقوم بالقضاء على أية غزوة بكتيرية، ولكن يتوجب عليك العناية بفرشاة الأسنان بشكل صحيح والحفاظ عليها نظيفة من خلال اتباع بعض النصائح والطرق للعناية وتخزين فرشاة الأسنان بشكل صحيح لتقليل فرصة الإصابة بالمرض.

لا تنظف أسنانك بالقرب من المرحاض

إن مكان تخزين فرشاة الأسنان في الحمام سيء جداً، وفي معظم الحمامات يكون المرحاض قريباً جداً من المغسلة، حيث يحتفظ معظم الناس بفرشاة أسنانهم، ففي كل مرة تقوم فيها بدفق الماء في المرحاض يتم إطلاق البكتيريا في الهواء، ولا تريد أن تستقر هذه البكتيريا على فرشاة الأسنان، لذلك من المنطقي تخزين فرشاة الأسنان بعيداً عن المرحاض قدر الإمكان، ومن الممكن الاحتفاظ بها في خزانة الدواء، وإغلاق غطاء المرحاض دائماً قبل التنظيف لتقليل انتشار البكتيريا إلى فرشاة الأسنان.

يمكن لمقابض فراشي الأسنان أيضاً التقاط البكتيريا التي تنتشر عن طريق تنظيف المرحاض، حيث إنها تعد ثالث أكثر الأدوات المنزلية جرثومية (بعد إسفنجات الأطباق وأحواض المطبخ)، فتذكر أن تنظف مقبض فرشاة الأسنان بانتظام لإزالة الجراثيم.

نصائح تخزين فرشاة الأسنان:

بعد الاحتفاظ بفرشاة الأسنان بعيداً عن المرحاض قدر الإمكان، وتنظيف مقبضها، إليك بعض نصائح التخزين للحفاظ على فرشاة أسنانك خالية من الجراثيم قدر الإمكان:

اشطف فرشاة الأسنان جيداً بماء الصنبور في كل مرة تستخدمها.

دع فرشاة الأسنان تجف تماماً، ولا تستخدم أغطية فرشاة الأسنان، التي يمكن أن تخلق أرضية خصبة رطبة للتكاثر للبكتيريا.

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أبقِ فرشاة أسنانك في وضع مستقيم في حامل بدلاً من الاستلقاء.

لا تستخدم فرشاة أسنان أي شخص آخر، ولا تدع أي شخص يستخدم فرشاة أسنانك.

أبقِ فراشي الأسنان منفصلة، وإذا لمست فراشي الأسنان يمكنهم تبادل الجراثيم فيما بينها.

هل تعمل مطهرات فرشاة الأسنان فعلاً؟

هنالك منتجات متاحة تدعي تعقيم فرشاة الأسنان، ويستخدم البعض ضوء الأشعة فوق البنفسجية، أو بخاخات أو مواد معقمة، ويتوافر حالياً فرش ذات شعيرات مدمجة مضادة للبكتيريا، وفي حين أن بعض هذه المنتجات تقتل بعض الجراثيم ألا أنه لا يوجد دليل قاطع يفيد بأن استخدامها يقلل خطر الإصابة بالمرض.

توضح الجمعية الأمريكية لطب الأسنان (ADA) أن نقع فرشاة الأسنان في غسول الفم المضاد للبكتيريا بعد الاستخدام قد يقلل من كمية البكتيريا الموجودة في فرشاة الأسنان، ولا تحاول تعقيمها باستخدام الميكروويف أو غسالة الصحون لأن معظمها غير مصمم لتحمل الحرارة العالية مما قد يؤدي لإتلاف الفرشاة وتقليل فعاليتها.

متى ينصح برمي فرشاة الأسنان؟

توصي ADA باستبدال فرشاة الأسنان كل ثلاثة إلى أربعة أشهر، أو في كثير من الأحيان إذا شعرت بالاهتراء، أو إذا كنت مريضاً، أو إذا كان لديك جهاز مناعي ضعيف، أما بالنسبة لفرشاة الأسنان الكهربائية فينصح باستبدال الرأس بشكل متكرر كما تفعل مع فرشاة عادية، كما ينصح باستبدال فرش أسنان الأطفال بمعدل أكبر من فرش الكبار.

التدرب على العناية بالفم:

إن البكتيريا تسبب أمراض اللثة والتحلل بالإضافة لرائحة الفم الكريهة، فلذلك ينصح باستعمال الفرشاة والخيط قدر الإمكان، بالإضافة لشطف الفم بغسول الفم المضاد للبكتيريا قبل تنظيفه بالفرشاة للقضاء على البكتيريا قبل أن تصل إلى فرشاة الأسنان.

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