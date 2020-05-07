تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة السينابون

المقادير

- لتحضير الحشوة :

السكر الأسمر : ثلث كوب

دقيق : ثلاث أرباع الكوب

القرفة : ملعقة صغيرة ونصف (مطحونة)

ملح : ربع ملعقة صغيرة

الزبدة : 4 ملاعق كبيرة

- لتحضير صلصة الكريم :

جبن كريمي : 85 غم

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

سكر : ثلاث أرباع الكوب

الفانيليا : ربع ملعقة صغيرة

حليب : 3 ملاعق كبيرة

- الزبدة : 12 ملعقة صغيرة

- سكر : كوب ونصف

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة ونصف

- لبن زبادي : كوب وربع

- دقيق : كوبان ونصف

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

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الطريقة:

حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية ثم ادهني قالب كيك بالقليل من الزبدة وانثري القليل من الدقيق على الوجه والأطراف.

اخلطي الزبدة والسكر في وعاء الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على مزيج كريمي.

أضيفي البيض، لبن الزبادي والفانيليا ثم اخلطي من جديد حتى تتداخل المكونات.

انخلي في وعاء صغر كلً من الدقيق، البيكنج باودر، البيكنج صودا والملح.

أضيفي الخليط إلى مزيج البيض مع الخلط بواسطة ملعقة خشبية حتى تحصلي على مزيج كيك متجانس.

لتحضير الحشوة: اخلطي في وعاء متوسط الحجم كلً من السكر الأسمر، الدقيق، القرفة، الملح والزبدة حتى تحصلي على خليط مفتت.

اسكبي نصف مزيج الكيك في القالب ثم وزّعي الحشوة على الوجه بشكل حلزوني.

اسكبي من جديد ما تبقى من المزيج ثم أدخلي القالب إلى الفرن لحوالي 50 دقيقة حتى ينضج الكيك.

لتحضير صلصة الكريم: اخفقي جبن الكريم والزبدة في وعاء الخلاط الكهربائي.

أضيفي السكر، الفانيليا والحليب مع الخلط المستمر حتى تحصلي على كريمة قليلة التماسك.

أخرجي الكيك من الفرن، اتركيه جانباً حتى يبرد ثم وزّعي الصلصة على الوجه قبل التقديم.

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