تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك جوز الهند

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : 10 ملاعق كبيرة (طرية)

- سكر : كوب

- البيض : 2 حبة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- حليب جوز الهند : ثلثان الكوب

- جوز الهند : كوب

- طحين : كوب وربع

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف الطريقة: سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

بطني صينية الكب كيك بالورق الخاص.

اخفقي الزبدة مع السكر والملح في الخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج كريمياً.

أضيفي البيض مع استمرار الخفق، ثم أضيفي حليب جوز الهند وجوز الهند واخفقي.

أضيفي الطحين والبيكنج باودر لخليط البيض والسكر والزبدة واخفقي.

صبي المزيج في قالب الكب كيك واملئي كل كوب لحوالي النصف.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 20 دقيقة.

ازيلي الكب كيك من الفرن وانثري القليل من جوز الهند عليه واتركيه ليبرد مدة 10 دقائق ثم قدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الزبدة بالجوز تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير بسبوسة بالطحينية وجوز الهند

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