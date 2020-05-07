تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة بالصوص

القاهرة - لايف ستايل المقادير - لصوص الشوكولاتة : كريمة : كوب (سائلة)

الشوكولاتة : كوب (مفرومة) - سكر : كوب

- الزيت النباتي : كوب

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- لبن زبادي : كوب

- طحين : 2 كوب (منخل)

- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- بودرة الكاكاو : نصف كوب الطريقة: Advertisements اخفقي السكر مع الزيت في الخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج هشاً.

أضيفي البيض واخفقي.

أضيفي الفانيلا واللبن الزبادي واخفقي حتى تتجانس المكونات.

أضيفي الطحين المنخول والكاكاو البودرة والبيكنج باودر والبيكنج صودا واخفقي جيداً حتى يتجانس الخليط.

جهزي قالب الكيك وادهنيه بالزيت ورشة طحين.

صبي مزيج الكيك في القالب المجهز وأدخليه الفرن على حرارة 180 لمدة 40 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.

أخرجي الكيك من الفرن واتركيه لمدة 15 دقيقة ليبرد ثم ضعيه في طبق التقديم.

سخني الكريمة السائلة في قدر غير لاصق على نار متوسطة حتى تبدأ بالغليان من الأطراف.

ازيلي القدر عن النار وأضيفي الشوكولاتة المفرومة وقلبي حتى تذوب مع الكريمة ويصبح المزيج ناعماً.

اتركيه ليبرد مدة 15 دقيقة ثم وزعي الخليط فوق الكيك بعد أن يبرد وقطعي الكيك وقدميه. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا بالكراميل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الكاكاو الخفيف

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