القاهرة - لايف ستايل المقادير - الزبدة : نصف كوب (طرية بحرارة الغرفة)

- سكر : نصف كوب

- العسل : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الشوفان : كوب ونصف

- طحين : كوب (أسمر)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة الطريقة: اخففي الزبدة والسكر بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج ناعماً وكريمياً.

أضيفي العسل والبيضة والفانيلا واخفقي حتى تتجانس المكونات.

اخلطي الشوفان والطحين الأسمر والملح والقرفة والبيكنج صودا في وعاء.

أضيفي المزيج لخليط الزبدة والعسل والسكر والبيضة واخلطي حتى تتجانس المكونات.

بطني صينية الكوكيز بورق الزبدة.

اصنعي كرات متوسطة من خليط الكوكيز وضعيها في الصينية.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 12 دقيقة.

ازيلي الصينية من الفرن واتركي الكوكيز لتبرد قليلاً وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بقلاوة بالجوز والقرفة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الشوفان بالعسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.