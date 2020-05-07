تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الزبادي الهشة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : كوب (طرية بحرارة الغرفة)

- سكر : كوب ونصف

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بشر الليمون : ملعقة صغيرة

- طحين : كوبان وربع (منخل)

- لبن زبادي : كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

.الطريقة: سخني الفرن على حرارة 325 درجة.

جهزي قالب الكيك مقاس 9 انش وادهنيه بالزبدة ورشة طحين.

اخفقي السكر والزبدة في الخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج كريمي.

أضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق ثم أضيفي الفانيلا وبشر الليمون واخفقي.

اخلطي الطحين مع البيكنج باودر والبيكنج صودا والملح.

أضيفي خليط الطحين لخليط البيض والزبدة بالتناوب مع الزبادي حتى تمتزج المكونات ويصبح الخليط ناعماً.

صبي المزيج في قالب الكيك المجهز وأدخليه الفرن لمدة 50-60 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.

أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد مدة 10 دقائق ثم ضعيه في طبق التقديم.

عند التقديم يمكنك تزيين الكيك برشة سكر بودرة وقدميها دافئة أو باردة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة مثلجة بالفانيليا طريقة إعداد وتحضير البسبوسة بالزبادي

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