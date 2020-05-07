تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى التيراميسو بالكاسات

المقادير

- بسكويت : علبة (ليدي فنجر)

- حليب : نصف كوب

- كريمة الخفق : 2 كوب (سائلة)

- سكر البودرة : كوب

- قهوة سريعة الذوبان : 2 ملعقة كبيرة

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- جبن كريمي : علبة (طري)

- الماء : نصف كوب

- بودرة الكاكاو : 5 ملاعق كبيرة

الطريقة:

ذوّبي القهوة وملعقة من الكاكاو في الماء وغمّسي نصف كمية البسكويت في المزيج ثم صفّي أصابع البسكويت في كاسات.

اخفقي الكريمة والسكر والفانيليا بواسطة خفاق كهربائي حتى تتكاثف المكونات.

أضيفي الجبن والحليب بعدها واخفقي لخمس دقائق حتى تتجانس المكونات.

أضيفي ملعقة صغيرة من مزيج القهوة والكاكاو إلى مزيج الكريمة وحركي.

اسكبي كمية من مزيج الكريمة في الكاسات ووزعيه فوق البسكويت.

صفّي النصف المتبقي من البسكويت فوق الكريمة ثم أضيفي ما تبقى من المزيج على الوجه.

رشّي ما تبقّى من الكاكاو على الوجه ثم أدخلي الكاسات إلى الثلاجة لمدة 8 ساعات حتى يجمد التيراميسو.

أخرجي التيراميسو من الثلاجة وقدميه بارداً.

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