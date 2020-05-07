تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سجق بصلصة دبس الرمان

المقادير

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- سجق : 300 gr (طازج مقطع شرائح)

- البصل : 1 pcs (شرائح)

- الثوم : 4 pcs (مهروس)

- الفلفل الحار : 1 pcs (شرائح)

- الفطر : كوب (شرائح)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- دبس الرمان : ربع كوب

- عصير الحامض : ملعقتان كبيرتان

- الكزبرة : ربع كوب (مفروم)

الطريقة:

في مقلاة واسعة، ضعي الزيت، وسخني على نار متوسطة، أضيفي السجق وقلّبي إلى أن يجف. ثم، أضيفي البصل والثوم، قلّبي لدقائق عدة، إلى أن يلين البصل، مع الحرص على تغطية المقلاة لعدم تناثر الزيت أثناء طهي السجق.

ثم، أضيفي الفلفل الحار والفطر والملح والفلفل الاسود ودبس الرمان والعصير.دعي الخضراوات تطهى على النار لحوالي 5 دقائق.

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وزّعي الكزبرة على السجق، ثم قدّميها مباشرة في طبق التقديم.

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