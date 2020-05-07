تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سجق بالبصل والخضار

القاهرة - لايف ستايل المقادير - سجق : نصف كيلو

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مقطع جوانح)

- الفليفلة الحمراء : كوب (مقطعة بالطول)

- الفلفل الحار : ملعقة صغيرة

- دبس الرمان : ملعقة كبيرة

- لوز : ملعقة كبيرة (مقشر) الطريقة:

ضعي السجق في مقلاة غير لاصقة على النار، ثم أضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وقلبيه.

أضيفي البصل، وحركي حتى يبدأ البصل يذبل.

أضيفي الفليفلة الحمراء المقطعة، وبهري بالفلفل الحار وحركي.

أضيفي دبس الرمان، واللوز المقشر واتركي المكونات مدة دقيقتين حتى تتسبك على النار.

قدمي السجق ساخناً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن سجق بالجبنة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج فيليه بالفطر والبصل

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