تعرفي على طريقة إعداد وتحضير علي نازك باللحم

المقادير

- الباذنجان : 2 حبة (متوسط الحجم / مشوي ومهروس)

- طحين : ملعقة كبيرة

- الثوم : فص (مهروس)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- لبن زبادي : 3 ملاعق كبيرة

- فيليه اللحم : 500 غراماً (مقطع شرائح)

- سمن : ملعقة كبيرة

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم)

- طماطم : 1 حبة (مقشرة ومهروسة)

- الماء : ربع كوب

الطريقة:

سخني الزبدة في مقلاة على النار.

أضيفي الباذنجان المهروس والثوم والطحين وقلبي لمدة 5 دقائق.

تبلي بالملح، ثم ارفعي المقلاة عن النار واتركيه ليبرد قليلاً، ثم أضيفي اللبن الزبادي واخلطي وضعي المزيج في طبق التقديم.

سخني السمن في مقلاة وأضيفي اللحم وقلبي لمدة 3 دقائق.

أضيفي البصل والملح والبابريكا ومعجون الطماطم وحركي لمدة 3 دقائق.

أضيفي الطماطم المهروسة واتركي المزيج على نار منخفضة لمدة 5 دقائق حتى تتسبك الطماطم.

وزعي خليط اللحم فوق الباذنجان وقدميها إلى جانب الخبز المحمص أو الخبز التركي حسب الرغبة.

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