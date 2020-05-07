تعرفي على طريقة إعداد وتحضير علي نازك باللحم

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- الباذنجان : 2 حبة (متوسط الحجم / مشوي ومهروس)
- طحين : ملعقة كبيرة
- الثوم : فص (مهروس)
- الزبدة : ملعقة كبيرة
- لبن زبادي : 3 ملاعق كبيرة
- فيليه اللحم : 500 غراماً (مقطع شرائح)
- سمن : ملعقة كبيرة
- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم)
- طماطم : 1 حبة (مقشرة ومهروسة)
- الماء : ربع كوب
الطريقة:
سخني الزبدة في مقلاة على النار.
أضيفي الباذنجان المهروس والثوم والطحين وقلبي لمدة 5 دقائق.
تبلي بالملح، ثم ارفعي المقلاة عن النار واتركيه ليبرد قليلاً، ثم أضيفي اللبن الزبادي واخلطي وضعي المزيج في طبق التقديم.
سخني السمن في مقلاة وأضيفي اللحم وقلبي لمدة 3 دقائق.
أضيفي البصل والملح والبابريكا ومعجون الطماطم وحركي لمدة 3 دقائق.
أضيفي الطماطم المهروسة واتركي المزيج على نار منخفضة لمدة 5 دقائق حتى تتسبك الطماطم.
وزعي خليط اللحم فوق الباذنجان وقدميها إلى جانب الخبز المحمص أو الخبز التركي حسب الرغبة.
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