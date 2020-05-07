تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطيرة روست بيف

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- روست بيف : ربع كيلو

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مقطع شرائح)

- طماطم : 1 حبة (كبيرة الحجم / مقطعة شرائح)

- جبن الجودا : 3 شرائح

- الماسترد : ملعقة كبيرة

- المايونيز : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الخيار المخلل : 2 حبة (مقطع شرائح)

- خبز التوست : 6 قطع الطريقة: ادهني بواسطة فرشاة الزيت على شرائح خبز التوست ثم رصيها في صينية وضعيها في الفرن عند درجة حرارة 180 حتى تأخذ لون ذهبي.

وزعي فوق شرائح التوست المايونيز والماسترد.

وزعي شرائح الطماطم والبصل والخيار المخلل ثم البيف ثم الجبن وتتبل بالملح والفلفل الأسود ثم ضعي فوق الجبن شريحة التوست الأخرى.

ضعي الصينية مرة أخرى في الفرن عند درجة حرارة 180 حتى يذوب الجبن وتقدم ساخنة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز المشخول بالبصل طريقة إعداد وتحضير ستيك مع صوص البلسمك والماسترد

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