تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اللحمة مع البطاطس

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- فيليه اللحم : 500 غراماً (مفروم شرائح)

- سمن : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : ربع ملعقة صغيرة

- البطاطس : 2 حبة (مقشرة ومقطعة شرائح صغيرة)

- البصل : 1 حبة (مفروم شرائح رفيعة)

- طماطم : 1 حبة (مقشرة ومفرومة)

- الجزر : 1 حبة (مفروم شرائح)

- ماء ساخن : ربع كوب الطريقة: سخني السمن في مقلاة واسعة وعميقة على نار متوسطة إلى عالية.

أضيفي اللحم وقلبي حتى يصبح بني اللون.

أضيفي البصل والملح وقلبي.

أضيفي الجزر والبطاطس والطماطم.

تبلي بالفلفل والبهارات المشكلة وقلبي لمدة 5 دقائق حتى تذبل الخضار.

صبي الماء الساخن وخففي النار وغطي المقلاة واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى تنضج الخضار مع اللحم.

قدميه ساخناً إلى جانب الأرز أو الخبز المحمص حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلمون بالبهارات الهندية تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أومليت البيض بالبطاطس

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