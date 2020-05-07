تعرفي على طريقة إعداد وتحضير برجر بفول الصويا الصحي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لحم مفروم : نصف كيلو

- الثوم : 4 فصوص (مهروس)

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم)

- فول الصويا : نصف كوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- الزيت : حسب الحاجة (للقلي) الطريقة: انقعي فول الصويا فتره كبيرة حتى ينفش.

افرمي كل المقادير في الكبة.

افردي على الرخامة كيس بلاستيك وعليه اللحم ثم ضعي ورقة بلاستيك أخرى وبواسطة النشابة افردي اللحم بحيث يكون متوسط السمك ثم بواسطة قطاعة مدوره أو كوب قطعي دوائر.

اقلي البرجر في زيت غزير ساخن.

يقدم مع الأرز الأبيض أو الخبز والسلطة الخضراء. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة تحضير الأرز باللحمة المحمرة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج فيليه بالفطر والبصل

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