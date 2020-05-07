القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لحم البتلو : 8 قطع

- الثوم : 5 فصوص (مهروس)

- ريحان : ملعقة كبيرة (مفروم)

- زيت ذرة : 2 ملعقة كبيرة

- جبن كريمي : 2 مكعب

- جبن فيتا : 2 ملعقة كبيرة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بهارات : ملعقة صغيرة الطريقة: رققي شرائح اللحمة حتى تصبح رفيعة وتتبل بالملح والفلفل.

ثم قومي بخلط الجبنة والريحان والزيت والثوم.

أحضري شرائح اللحمة وضعي الحشوة ولفيها جيداً، ثم أحضري طاسة وتوضع الزبدة وشوحي فيها اللحمة على نار هادئة، ويمكن تقديمها مع الأرز. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ورق العنب باللحم الضاني طريقة إعداد سلطة الدجاج بجبن البارميزان للسحور

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ستيك محشي بالجبن والريحان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.