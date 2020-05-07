تعرفي على طريقة إعداد وتحضير يخنة الباذنجان المحشي مع الكفتة

المقادير

- لحم مفروم : 600 غراماً (ناعم)

- بقدونس : نصف كوب (مفروم)

- البصل : 4 حبات (مفروم)

- الشوفان : 2 ملعقة كبيرة

- سبع بهارات : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- القرفة : رشّة

- الباذنجان : 7 حبات

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ربع كوب

- الماء : 2 كوب

الطريقة:

يقطّع الباذنجان إلى شرائح رفيعة، وتوضع في إناء مع رشّة من الملح.

تترك شرائح الباذنجان لمدة 20 دقيقة حتى تصبح طريّة.

تنشّف شرائح الباذنجان من الماء جيداً.

في وعاء، يوضع اللحم المفروم مع البصل المفروم والبقدونس المفروم والشوفان والبهارات.

يخلط المزيج جيداً إلى حين التجانس.

يتم تدوير المزيج إلى كرات لحمة متساوية.

تحشى شرائح الباذنجان بكرات اللحمة وتلفّ وتسكّر بواسطة أعواد الأسنان.

توضع شرائح الباذنجان في صينية مخصّصة للفرن، وتدخل إليه على درجة حرارة 200 مئوية حتى تستوي حشوة اللحمة.

في طنجرة متوسطة وعلى نار خفيفة، يقلى البصل المفروم بزيت الزيتون ومن ثم يضاف إليه معجون الطماطم ورشّة من الملح والماء، ويحرّك المزيج جيداً.

يضاف إلى المزيج كرات الباذنجان بعد خروجها من الفرن.

يبقى المزيج على نار متوسطة لمدة 5 دقائق.

يقدّم الطبق ساخناً وإلى جانبه الأرز الأبيض.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ورق العنب باللحم الضاني

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلمون بالبهارات الهندية